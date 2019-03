Marko Torm: olen lubanud panustada Rakvere arengusse

Õnnitlused tubli tulemuse eest! Kas võimaluse avanedes võtate vastu koha riigikogus?

Aitäh! Olen lubanud siinsetele inimestele, et järgmised kolm aastat panustan Rakvere arengusse, siin on palju suuri asju pooleli. Rakvere peab olema tugevam kui kunagi varem. Nii et riigikogusse ma minna ei plaani.