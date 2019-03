Anti Poolamets: "EKRE valimistulemuses ei ole midagi juhuslikku"

Mille taga peitub EKRE valimisedu?

Meil on tekkinud kindel valijaskond, keda ei saa enam sugugi protestivalijateks nimetada. Kindlasti on üheks meie eeliseks see, et meil on väga tugev side oma valijaskonnaga, mis on ülioluline. EKRE valimistulemuses ei ole midagi juhuslikku, see on pikaajalise valijatega suhtlemise tulemus.