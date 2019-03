Rakvere võrgumehed alustavad veerandfinaali Selveriga kolmapäeval

Kui veerandfinaali esimene mäng on pealinnas, siis teine toimub pühapäeval kell 18 Rakvere spordihallis ja vajadusel kolmas taas Tallinnas Audentese spordihoones.

Põhihooajal kohtusid meeskonnad omavahel kaks korda ja mõlemal korral jäid peale peatreener Andres Toode juhendatavad rakverlased: esimeses mängus 3:2 ja teises 3:0.

Selveri juhendaja Aapo Rantanen rääkis Eesti Võrkpalli Liidu pressiteenistusele, et tegu on kahe üsna erineva meeskonnaga. "Meie oleme noortest koosnev tiim, Rakverel on rohkem vanemaid mängumehi ja kindlasti on neil rohkem kogemusi," kõneles ta. "Edu saavutamiseks peavad meie põhimehed suutma oma taset hoida. Rakvere mängus on kogemusele vaatamata samuti kõikumisi ning ma usun, et selles seerias saadab edu seda meeskonda, kes suudab neid kõikumisi rohkem vältida."

Selveri mängijaid on viimasel nädalal kimbutanud külmetushaigused. Aapo Rantanen avaldas lootust, et kolmapäevaks on kõik mehed tagasi rivis ja mõlemad meeskonnad saavad mängida täiskoosseisus.

Rakvere Võrkpalliklubi lootsi Andres Toode kinnitusel on Selver väga ebamugav vastane. "Nad pole sel hooajal kellelegi sobinud – Selveri mängijad on kiired, hüppavad kõrgele ja lisaks tegutsevad nii kaitses kui ka rünnakul väga organiseeritult," rääkis Toode. "Lihtne see seeria meile kindlasti ei tule."

Ka Rakvere meeskond pole muredest prii, sest mitmel põhimehel on probleeme vigastustega. "Andris Õunpuu väänas Credit24 meistriliiga veerandfinaalis tugevalt hüppeliigest ja on nüüd raviga tegelenud. Tanel Uuskülal annab õlg tunda ja Ronald Järv tegi põskkoopapõletiku tõttu antibiootikumikuuri läbi," loetles Andres Toode. "Samas on Denis Losnikov ja Markus Uuskari saanud korralikult mängida. Saab näha, kuidas oma mootori käima saame, aga loodetavasti veame ikka välja. Credit24 meistriliigas me Riiat ära ei murdnud ja nüüd Eesti meistrivõistlustel on juba kohustus poolfinaali jõuda. Loodan, et see meid kammitsema ei hakka."

Eesti meistrivõistluste teise veerandfinaalpaari moodustavad Pärnu Võrkpalliklubi (põhiturniiri 3.) ja TalTech (6.).

Põhiturniiri kaks edukamat meeskonda, äsja Credit24 meistriliiga võitjaks kroonitud Bigbank Tartu ja neile finaalis 2:3 alla vandunud Saaremaa Võrkpalliklubi lülituvad konkurentsi alates poolfinaalidest.