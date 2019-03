Eesti loodusmuuseumi uueks juhiks sai Asta Tuusti

Loodusmuuseumi vastne direktor on varem olnud riigimetsa majandamise keskuse (RMK) Sagadi looduskooli juhataja ning Jääaja keskuse idee autor ja tegevjuht.

"Näen võimalusi, kuidas kasutada oma seniseid kogemusi loodusmuuseumi edasisel arendamisel. Loodusmuuseum on viimaste aastate jooksul läbi teinud silmapaistva arenguhüppe ning on saanud oluliste üleriigiliste tunnustuste osaliseks kõigis muuseumitöö valdkondades. Töötan selle nimel, et muuseumi hästi hoitud ja uuritud kogud, sisukad ja köitvad näitused ning targad tegevused suunaksid avastama looduse mitmekesisust ning käituma keskkonda säästvalt," ütles Tuusti.

Tuusti selgitas, et kuna loodusmuuseumil on kõiki tegevusvaldkondi hõlmav põhjalik arengukava aastateks 2018–2022, siis on tema peamine ülesanne selle täitmise tagamine ja meeskonna toetamine kavandatud tegevuste sisukal elluviimisel.

Asta Tuusti on varem töötanud ka bioloogiaõpetajana, üle 20 aasta on ta olnud seotud RMK Sagadi looduskooli juhtimise ja metsamuuseumi arendamisega. Tuusti on koordineerinud ja koostanud mitmeid ekspositsioone ja näitusi, sealhulgas loonud Jääaja keskuse kontseptsiooni ning juhtinud selle ekspositsiooni valmimist. Enne Eesti loodusmuuseumi direktoriks asumist töötas ta keskkonnaministeeriumis keskkonnateadlikkuse nõunikuna.