Õud ja armastus Verikambi veskis

Rakvere teater on asunud jõudsalt neile appi ning ühtlasi kasvatab omale publikut peale. Lisaks jätkuvalt mängukavas olevale tükile “See kõik on tema” rõõmustavad nad ... nojah, pigem siis õpetajaid uue lavastusega “Verikambi”. Mõlema lavastuse puhul on käivitavaks jõuks noor armastus. “Verikambis”, mille aluseks on Reeli Reinausi samanimeline noorteromaan, puhkeb ja vaibub armastus lausa mitmes liinis.