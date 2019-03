Tapa tankitunnel valmib hiljemalt järgmise aasta suvel

Lisaks viaduktile ehitatakse veidi üle kilomeetri pikkune teelõik kaitseväe Tapa linnakute vahele. Uus polügoonitee vana kaitseväelinnaku, lasketiiru ja turbaraba ning Tapa–Lehtse maantee ääres on juba peaaegu valmis, puudub veel raudteeülesõit.

"Kahetasandiline ristmik suurendab ohutust ja aitab kokku hoida transpordikulusid," lausus kaitseinvesteeringute keskuse kõneisik Ingrid Mühling. "Projekt on kavas ellu viia lähiajal koostöös maanteeametiga, kes on hanke korraldaja. Projekti rahastavad kaitseinvesteeringute keskus ja maanteeamet koos. Ehituslepinguni on kavas jõuda esimesel poolaastal, ehitus valmib hiljemalt järgmise aasta suvel."