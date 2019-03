Video: politsei helkurpihusti esmaesitlus Eestis

Kui politsei märkab teel inimest, kellel ei ole helkurit, siis isiku loal lasevad korravalvurid tema riietele helkurpihust, et jalakäija vähemasti sellel hetkel nähtavaks muuta. Helkurpihus ei asenda küll täielikult õiget sertifitseeritud helkurit, kuid on hea lisaabimees jalakäija nähtavaks tegemisel. Oluline on teada, et pihus kulub riietelt maha. Samuti kaob ta pestes. Riiet see ei riku.