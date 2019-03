Täna abiellub rekordiline hulk paare

"Üks paar ütles küll, et neid meelitas tore päev – naistepäev," sõnas Pärnasalu. Perekonnaseisuametnik ütles, et naistepäeva aeg on avalöök abiellumise hooajale. "Aastast aastatesse on üks muster, oktoobrist märtsini abiellub vähe paare, aprillist septembrini hakkab aga see arv kohe tõusma," lausus Pärnasalu. Ta lisas, et küllap meelitab inimesi ikka valge soe ja ilus aeg, kui särab päike.