Kohus kuulutas välja ühistu Eesti Lihatööstus pankroti

Ühistu pankrotihalduriks on määratud vandeadvokaat Karin Antsov ja võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 29. märtsil Jõgeva kohtumajas, teatas Tartu maakohus.

Avalduse Eesti Lihatööstuse pankroti väljakuulutamiseks esitasid selle aasta jaanuaris Kupna Mõis ja Saimre Seakasvatuse osaühing. Võlausaldajate avaldused on esitatud põhjusel, et ühistu jättis nuumsigade müügi eest esitatud arved tasumata. Kuna neil ei õnnestunud võlga välja nõuda, soovisid nad lihatööstuse pankroti väljakuulutamist.

Kohus leidis, et võlgnik on püsivalt maksejõuetu, mistõttu tuleb pankrotiseaduse järgi välja kuulutada pankrot. Pankrotihalduri kogutud tõendite järgi on ühistul püsivaid täitmata kohustusi oluliselt rohkem kui vara.