VIDEO: politsei helkurpihustit tunda saanud pükste teine päev

Eile lasime helkurpihustit pükstele ja need helendasid pimedas nagu tuntud kunstniku Teet Suure kuulsad jõuluinstallatsioonid. Tänaseks oli põkstelt sära ära kulunud. Seega leidis kinnitust, et helkurpihus riiet ei riku, küll aga võib kergliikleja teha vajalikul ajal ja kohas sohvritele nähtavaks. Kui politsei märkab teel inimest, kellel ei ole helkurit, siis isiku loal lasevadki korravalvurid tema riietele helkurpihust, et jalakäija vähemasti sellel hetkel nähtavaks muuta.