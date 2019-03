Mikola Naum: "Tapa on ülimalt noor meeskond, aga siin on väga kihvt!"

Eesti käsipalliliidu pressiteenistus usutles Tapal noorte meeskonnakaaslastega uue hingamise saanud puurilukku, kes ütles muu hulgas järgmist: "Olin pool aastat tööga hõivatud ja mõtlesin lõpetamisele, siis tuli Tapa peatreener Elmu Koppelmann ning kutsus noorele meeskonnale appi. Täna võin öelda, et tegin õige otsuse. Olen alati mänginud tiitlite nimel heitlevates meeskondades, Tapal on hoopis teised eesmärgid ja minu jaoks on tegu uue ja põneva väljakutsega. Tapa on ülimalt noor meeskond, aga siin on väga kihvt! Kõik tahavad isuga käsipalli mängida, soovivad õppida ja areneda. Mul on neile oma kogemustest väga palju anda ja mis peamine – nad kuulavad ja tahavad vastu võtta, meie keemia toimib suurepäraselt. Ja tänu nendele tahtmist täis noortele saan mina uut inspiratsiooni."