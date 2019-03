Karud tüürisid kodusaalis Keila vastu võidule

Kadrinlaste uue leegionäri Gregory Fosteri kohta kostis Pahv, et too on oma oskuste poolest peajagu parem, kui teises liigas pakutav mängutase. Kiidusõnu pälvisid keilakate lootsilt Karude teisedki liidrid, nagu Rait Tammet ja Allan Ehte. "Fosteri tulekuga on Ehtel nüüd selgelt rohkem tegutsemisvabadust ja hingetõmbeaega," lisas Peep Pahv.