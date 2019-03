Viru maleva võrkpallikoondis mängis end hõbedale

Viru maleva spordipealik Sven Hõbemägi tunnistas, et selle aasta turniiri sportlik tase oli väga tugev. "Igal juhul on kahel aastal järjest medali võitmine meie maleva jaoks ajalooline ning suurepärane saavutus," ütles ta. Tema sõnutsi näitas Viru maleva võistkonna head taset seegi, et nii turniiri parima nais- kui ka meesmängija tiitli vääriliseks tunnistati just virulased: naistest valiti teist aastat parimaks Kairi Laubholts ja meestest Markus Puusaar.