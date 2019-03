Pikali post ootas kolm päeva koristajat

Päästeamet sai teele vajunud postist teate laupäeval ja ametkonna pressiesindaja sõnul on vastavas raamatus kirjas, et olukorrast teavitati Rakvere linnavalitsust (kirja teel!) ja Elektrilevi. Paraku polnud kummastki teatest suuremat kasu: ei saa eeldada, et linnavalitsuses istub nädalavahetusel keegi ametnik laua taga ning loeb kirju, samuti on praeguseks selgunud, et tegemist pole mitte elektri-, vaid sidepostiga ja Elektrilevi ei puutu asjasse. Esmaspäeval said ametnikud teada, et post kuulub hoopis Teliale, ning pärast seda hakkasid asjad lõpuks liikuma.