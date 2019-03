Uus tulija kütuse jaeturul: Jetoil

Veebruaris avati Rakveres Narva tänaval jaetarbijale üsna tundmatu kaubamärgiga tankla Jetoil. See on Eesti kapitalile kuuluv ettevõte – omanikeringis on muu hulgas saarlane ja hiidlane –, mis on kütuseturul tegelikult toimetanud juba paarkümmend aastat.