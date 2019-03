Siret Kotka-Repinski asub keskerakonna juhatusse

Kotka-Repinski sõnas, et iga erakonna eesmärk peab olema oma valijate eest seismine, mistõttu ta toetab juhatuse otsust alustada konsultatsioone Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaaga võimaliku võimuliidu tekkeks.

Kotka-Repinski lausus, et mõistab täielikult, miks võimalik võimuliit EKRE ja Isamaaga tekitab erakonnas väga erinevaid arvamusi ja kriitikat, kuid enda häält saab kuuldavaks teha vaid ühise laua taga istudes ja murekohti arutades. "Seetõttu tuleb ka keskerakonnal vaagida kõiki võimalusi, kas ja kuidas täita seda ootust, millest valijad meile oma häältega märku andsid – olgu need sotsiaalvaldkonna või haridusküsimused, Eesti inimeste sissetulekute tõus või julgeolek. Olulisi eesmärke saab ellu viia eelkõige valitsuses," tõi Kotka-Repinski välja, et iga erakond peab töötama oma valimislubaduste täitmise nimel.