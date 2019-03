Vikerraadio e-etteütluse õpilaskategoorias tuli võit Kadrinasse

Kadrina keskkooli abiturient Margit Kerov rääkis, et emakeelepäeva tähistatakse koolis suurelt, kes soovib, sel on võimalus kirjutada e-etteütlust. Tema ise osales neljandat korda, ka eelmisel aastal läks tal enda sõnul kenasti: vigu oli üks. Sel aastal tegi ta vigadeta töö, edu tõi ka see, et ta ei hakanud kirjutatut liiga palju üle kontrollima. "Tekst polnud ka eriti keeruline. Kirjutasin etteütluse ära esimese korraga ja saatsin kohe ära," ütles Kerov.