Uus-Meremaal veresauna vahetus läheduses viibis Rakverest pärit maailmarändur

Ander ja Henri postitasid sotsiaalmeediasse: "Täna on Uus-Meremaa ajaloo üks süngeimaid päevi. Christchurchis, kus ka meie hetkel viibime, toimusid mitmes kohas massitulistamised. Meiega on kõik korras ja oleme turvaliselt kodus. Avaldame kaastunnet ohvrite omastele."

Ander Pais rääkis, et tulistamise hetkel viibisid nad sündmuspaigast kõige enam viiesaja meetri kaugusel. "See mis tänavatel toimus oli päris hirmutav, sest inimesed olid väga segaduses, hirmunud, skeptilised," kõneles Pais. Ta kirjeldas, et poed suleti hetkega ning inimesed ei julgenud tänaval liikuda.

Praeguseks on olukord Christchurchis, mis Ander Paisi hinnangul on umbes Tallinna suurune linn, enam-vähem stabiliseerunud. Kui esialgu suleti suuremad tänavad ja linn muutus nii-öelda kummituslinnaks, siis nüüd hakkab tavapärane elu vaikselt tagasi tulema.

"Tegelikult on kõigest alles nii vähe möödas, et ega see pole veel päriselt kohale jõudnud, mis juhtus," oletas Pais. Ta rääkis, et kui nad Henriga videoreportaaži tegid, siis nuttis läheduses üks mosleminaine südantlõhestavalt. "Ei taha mõeldagi, mis valu tema hinges oli. See oli karm," märkis noormees.