Presidendi rahvaluulepreemia tuli Väike-Maarjasse

Asael Truupõllu tööd paistavad silma tõsielule orienteeritud põhjaliku ja täpse esitusviisi poolest. Tema võistlustöödele on sageli lisatud kronoloogiaid ja muid lisasid, nagu ülevaade põdrajahtidest 1965. aastal(„Inimene ja loomariik“, 2017) või läbilõige oma nime esinemisest arhiiviallikates ja kasutajate käibes („Imelik nimi“, 2017). Samuti kirjeldatakse kaastöödes asjalikus stiilis nii olustikku kui nähtusi („Lastemängud“, 2013). Hea mälu tõttu on tal võimalik meenutada ka 20. sajandi I poolel toimunut ning varustada arhiivi selleaegsete fotodega.

Asael Truupõld on missioonitundega kultuuriloolise materjali koguja. Lisaks rahvaluulearhiivile on ta teinud koostööd ka EKM Eesti Kultuuriloolise Arhiivi ja Eesti Rahva Muuseumiga. Olles ühenduse Eesti Elulood liige, on ta lisaks oma eluloole vahendanud ja koostanud ka teiste inimeste elulugusid. Asael Truupõld on välja andnud raamatud „Avispea küla kannatuste-aastad“ ja „Sind surmani“, mis räägivad Avispea küla metsavendluse ajaloost.