Tapal vahetus liitlaste lahingugrupi Ühendkuningriigi üksus  

Uus rügement on oma eripäralt raskesoomusüksus, mis tähendab siinse tehnikapargi täienemist tankide näol. Nagu ka teistesse Suurbritannia üksustesse, kuulub kuninga husaaride rügemendi tehnikaparki tank Challenger 2, mis on antud üksuse pearelv.

Kuninga husaaride rügemendi (The King's Royal Hussars regiment) enda ajalugu ulatub kolmesaja aasta taha. Oma tegevusaja jooksul on see asunud nii Põhja-Iirimaal kui ka Kanadas ning teenistusülesandeid on täidetud viimaste kümnendite jooksul Saksamaal, Bosnia ja Hertsegoviinas, Kosovos ja Iraagis.