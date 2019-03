Kesk- ja Lõuna-Ameerikas tänavakunsti alla liigituv ehtekunst haaras Karin Lasna jäägitult ning innustas teda oskusi aina täpsemaks arendama. “Tänavakunstina on makramee hästi lihtne, see, mida meie teeme, on filigraansem,” sõnas naine.