Napsusõbrad saavad osaleda moodsas uuringus

TAI terviseturunduse keskuse projektijuht Triin Ülesoo ütles, et programm "Selge" on mõeldud inimesele, kes soovib oma alkoholitarvitamist vähendada või kontrolli all hoida. "Kuna tegemist on Eesti oludele kohandanud rahvusvahelise programmiga, siis enne selle kõigile soovijatele kättesaadavaks tegemist soovime hinnata, kui tõhus on see Eesti oludes. Seetõttu saavad uuringus osalejad esimesena võimaluse programmi proovida. See on tasuta ja täiesti anonüümne – kõik sisestatud andmed on konfidentsiaalsed," lausus Ülesoo.