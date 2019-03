Keelu eesmärk on ennetada õnnetusi ja säästa inimelusid, sest isegi hea ujumisoskusega on jääauku kukkumine ohtlik - täiskasvanud inimene võib külmas vees kaotada teadvuse juba loetud minutitega, lapsed ja eakad aga veelgi kiiremini. Seepärast teevad päästjad patrullkäike populaarsete kalastuskohtade juurde, et end teadmatusest ohtu panevaid inimesi hoiatada.