Spordikooli kossupoistel on käsil uskumatu seeria

Pühapäevase võiduka (91:72) Eesti noorte korvpallimeistrivõistluste põhiturniiri mängu järel KK HITO / BC Karjamaa eakaaslastega on rakverlaste kaotuseta seeria nüüd lausa 22-mänguline. Midagi sarnast on lähiajaloost raske meenutada.

Hooaega treeneripingil üksinda alustanud Tõnis Putkole tuli teisel poolaastal appi vend Madis, kellega koos on saadud poisid nüüdseks tegutsema nii, et meeskond võib end ka tavapäraste liidrite kehvematel päevadel või vigastuste korral ennast julgemini tunda.

"Meeskond on muutunud ühtlasemaks. Kui ikka keegi mängijatest on haige või vigastatud, siis oleme saanud alati pingi pealt jõudu juurde. Kui hooaja alguses oli meil rotatsioonis võib olla kuus-seitse poissi, siis viimastes mängudes on käinud kõik platsil. Meeskond on tervikuna muutunud ühtlasemaks, areng on silmaga nähtav," kõneles Tõnis Putko.