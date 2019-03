Nädala lõpus kerkib õhusoe juba üheksa kraadini

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lörtsi või lund. Puhub läänekaare tuul 3–8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –2 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal jõuab saartele uus sajuala ja laieneb edasi mandrile, õhtul sajab kõikjal lörtsi ja vihma. Edelatuul tugevneb 5–10, rannikul iiliti kuni 15 m/s, õhtul pöördub tuul Lääne-Eestis läände ja loodesse. Sooja on 1–6 kraadi.

Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Lörtsi- ja vihmasaju võimalus on suurem öö hakul. Puhub lääne- ja loodetuul 4–10, öö hakul rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni +2 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhtul pilvisus tiheneb ning Lääne-Eestis võib vihma sadada. Puhub lääne- ja edelatuul 5–10 m/s, õhtul saartest alates tugevneb. Sooja on 3–8 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma või lörtsi. Pärast keskööd saju tõenäosus väheneb ning taevas selgineb. Tuul pöördub loodesse, puhudes 7–12, rannikul kuni 14, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub loodetuul 7–12, rannikul kuni 14, puhanguti 20 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Sooja on 2–6 kraadi.

Laupäeva öö on kõrgrõhuharja mõjul sajuta ja rahuneva loodetuulega. Õhutemperatuur on rannikul 0 kraadi ümber, sisemaal tuleb aga külma 1–6 kraadi. Päeval laieneb merelt madalrõhkkonna serv üle mere ja pärastlõunal jõuavad saartele vihmapilved. Mandril on ilm sajuta kuni õhtuni, siis jõuab vihm mandri lääneserva. Sooja on 2–7 kraadi.

Pühapäeva öö ja hommik on madalrõhulohu mõjul vihmased. Päev on küll tugeva edelatuulega, aga kenam ja suurema sajuta. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni +5 kraadi, päeval tuleb sooja 4–9 kraadi.