Vanamuusikapäev tutvustab tuhandeaastast muusikapärandit

"Euroopa varase muusika alla mahub kõik, mis on kirja pandud enne Johann Sebastian Bachi (1685–1750), kelle sünnipäeva samuti just 21. märtsil tähistatakse," ütles varase muusika päeva eestvedaja Eestis klavessiinimängija Saale Fischer. "Laias laastus mõeldakse varase muusika all Euroopas ja õhtumaade kultuuriruumis keskaja algusest loodud ja kirja pandud muusikat, millesse on talletatud sajandite ajalugu, persoone, sõjakäike, rõõmu ja kurbust, aga ka uusi ideid ja tehnikaid," selgitas ta.

Vanamuusika mängimisel on Saale Fischeri sõnul üks keskseid küsimusi, milliste pillidega seda teha, et muusika kõlaks võimalikult sarnasena sellega, kuidas helilooja soovinuks. Tänapäeval on suund sinnapoole, et muusikat ei konserveerita, vaid see äratatakse ellu, mängides varast muusikat ka modernsetel pillidel. "Muusikuna olen veendunud, et muusika hakkab elama siis, kui panna sinna oma parimad oskused, mõtted ja süda. Varast muusikat on seega kõige parem mängida pillil, mida muusik kõige paremini valdab," ütles Fischer.