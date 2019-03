Martti Juhkami: usume, et tuleme olukorrast võidukana välja

Mullu karikavõitjaks kroonitud Tourcoing, kelle ridadesse kuulub rakverlasest nurgaründaja Martti Juhkami, on play-off-mängudele tagavast kaheksandast kohast veel napilt tagapool, üheksandal real. Viimati vandus Tourcoing 0:3 (–23, –23, –19) alla liigatabeli kindlale liidrile Tours'le.

Ihaldatud eesmärgi saavutamiseks tuleb viimasest kolmest mängust kallutada enda kasuks kaks. Järelejäänud matšides kohtutakse esmalt eeloleval laupäeval Nantes'iga, seejärel 5. aprillil Nice'iga ning lõpetuseks 13. aprillil Sete'iga. Seejärel selgub, kas põhiturniiri lõpuks jäädakse play-off'i viiva kaheksanda koha joone peale või alla.

Martti Juhkami tõdes, et heitlus play-off-kohtadele on tuline, mis on tugeva tasemega Prantsusmaa liigas tavapärane. "Eriti oluline on laupäevane mäng Nantes'iga, kes asub hetkel kaheksandal kohal," lausus ta. Kahte meeskonda lahutab üksteisest kaks punkti, kuid samas on Nantes'il peetud üks mäng vähem. "Kuigi kaotasime vigastuse nahka Ameerika koondise temporündaja [Daniel McDonnelli], oleme ikkagi enesekindlad ja usume, et tuleme olukorrast vōidukalt välja," ütles Juhkami.

Rakverlase koduklubi eesotsas vahetus hiljuti president, kuid Martti Juhkami sõnutsi see seik kuidagi meeskonna tegemistele mõju ei avalda, sest presidendi ülesanne on pigem suhelda sponsoritega. "Uus president on samuti meeskonnaga kogu aeg seotud olnud," lisas ta.