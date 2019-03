Tänavakorvpallurid mängivad suvel Kadrinas ja Rakveres

Ehkki turniire on võimalik veel ühe nädala vältel kirja panna, võib üsna kindlalt väita, et Lääne-Viru maakonnas korraldatakse vähemalt kaks üleriigilise kaaluga jõuproovi, millest esimene on 1. juunil Kadrinas ja teine 8. juunil Rakveres.