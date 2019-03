Lähipäevad pakuvad nii väheseid miinuskraade kui ka soojapügalaid

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Tuul pöördub edelasse ja lõunasse ning tugevneb 5–12, saartel ja rannikul puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –5 kraadi, saartel tuleb kuni kaks kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega ilm. Lääne poolt alates levib vihmasadu kagu suunas. Puhub edela- ja läänetuul 7–12, saartel ja rannikul puhanguti 17–20 m/s. Sooja on 4–9 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänetuul 7–12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12–15, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni +3 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänetuul 7–12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12–15, puhanguti kuni 22 m/s, õhtupoolikul nõrgeneb. Sooja on 2–8 kraadi.