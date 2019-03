Pühapäeval on ülemaailmne tuberkuloosipäev

Esialgsetel andmetel haigestus 2018. aastal Eestis tuberkuloosi 146 inimest, neist 120 olid esimest korda elus haigestunud tuberkuloosi ehk niinimetatud esmasjuhud. Haigestunute keskmine vanus oli 50,5 eluaastat, seejuures noorim tuberkuloosi haigestunu oli neljaaastane ja vanim sajaaastane.

Tervise arengu instituudi tuberkuloosiregistri juhataja Piret Viiklepa sõnul on Eestis tuberkuloosi haigestumine Euroopa keskmisest suurem – kui EL-is haigestus 2017. aastal 10,7 inimest 100 000 elaniku kohta, siis Eestis 13,3. Samas on Eestis tuberkuloosi nakatumine ja haigestumine kiiresti vähenenud – veel 21 aastat tagasi ehk aastal 1998 registreeriti Eestis koguni 824 tuberkuloosi juhtu.

"Kuigi tuberkuloos on tänapäeval ravitav, on haiguse levikule kaasa aidanud ravimresistentsete vormide levik ja haiguse pikk peiteaeg," ütles Viiklepp. "Tuberkuloosi haigestub kümme protsenti nakatunutest, neist pooled esimese kahe aasta jooksul ja teised kogu ülejäänud elu jooksul."

Kõige tõhusam viis tuberkuloosi leviku peatamiseks on haigete kiire avastamine ning nende terveks ravimine. Viiklepp rõhutab, et siin on suur roll inimestel endil – kui on pikka aega köha, tuleb minna perearstile.

"Kes on juba varem kopsuarsti juures ravi saanud, saab ilma saatekirjata vajadusel kopsuarsti juurde uuesti pöörduda," rõhutas ta. "Kui tuberkuloosi diagnoos on juba saadud, tuleb ravi kindlasti korralikult lõpuni teha. Ravimid on tuberkuloosi korral tasuta."

Euroopas on tuberkuloosi haigestumine küll madalam kui Aafrika ja Aasia riikides, kuid samas tuleb arvestada, et inimesed üha enam reisivad, töötavad ja õpivad välisriikides ning koos sellega liiguvad ka nakkushaigused.

24. märtsil tähistatakse WHO algatusel kogu maailmas tuberkuloosipäeva, et pöörata tähelepanu tuberkuloosi ülemaailmsele levikule ja toetada jõupingutusi tuberkuloosi kui haiguse likvideerimisel. 137 aastat tagasi – 24. märtsil 1882. aastal teatas Saksa mikrobioloog ja epidemioloog Robert Koch avalikkusele tuberkuloositekitaja Mycobacterium tuberculosis'e avastamisest.