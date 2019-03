Salapärast ümbrikku sõrmede vahel mudiv ning sõnumeid piidlev elevil vaataja ei märkagi, et on ajaks, kui teatrisaali laskub pimedus, lavastuses “Kaks tosinat tulipunast roosi” juba sees – nähtamatuna villa terrassil või vähemasti naabrina aia taga, et üleaedsete tegemistel silm peal hoida.