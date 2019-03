Uue ministeeriumi nimeks kõlbavad tegelikult mõlemad: töövaldkond hõlmab asotsiaalindust, tööviisiks on aga e-värgendus. “Otsustasime siiski e-sotsiaalministeeriumi kasuks, sest muu maailma silmis kõlab see paremini,” lausus Härra Klaabu.

Uue ministeeriumi ülesandeks on hallata kõike asotsiaalvaldkonda kuuluvat. Luuakse asotsiaalide üleriigiline register, iga paadialune saab oma Facebooki, Twitteri ja Orkuti konto, ligipääsu e-sotsiaalameti Exceli tabelitele ning igaks juhuks ka märkmiku ja hariliku pliiatsi. Sarnaselt sportlastega peavad asotsiaalid hakkama täitma päevikut, kus kirjas eeloleva nädala päevakava tunnise täpsusega. “See on vajalik, et meie e-sotsiaalametnikud saaksid igal hetkel kontrollida, kas asotsiaal on ikka asotsiaal või on tema staatus vahepeal muutunud,” selgitas peaminister Klaabu.