Sotsiaalkindlustusameti finantsjuhi Signe Uustali sõnul puudutab muudatus umbes 5000 sotsiaalkindlustusameti klienti, kes maksavad praegu ise selle eest, et Omniva kirjakandja neile pensioni, toetuse või hüvitise koju toob.

“Iga aastaga jääb neid inimesi küll aina vähemaks,” ütles Uustal. “Umbes 97 protsenti meie klientidest saavad raha pangakontole. Soovitame inimestel lasta hüvitised kanda pangakontole, sest siis ei pea saaja midagi maksma,” rääkis Uustal. Ta lisas, et need, kes soovivad makseviisi muuta, saavad sellest ametile jooksvalt märku anda. Liikumistakistusega inimestele või neile, kes elavad hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused ja hüvitised ka edaspidi koju tasuta. Hinnatõus puudutab samuti umbes 700 Eesti Töötukassa klienti, kellele Omniva kirjakandja viib töövõimetoetuse koju.