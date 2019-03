Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul teeb kasvav õnnetuste arv jahimeestele suurt muret. “Juba mitu aastat jälgime kurba liiklusstatistikat metskitsede kohta,” ütles Korts ja lisas, et kui jahipidamisel kasutavad inimesed kogu saaduse ära, siis õnnetuses hukkunud metsloomade puhul see nii ei ole. “Ühest küljest on tegemist ulukite elude raiskamisega ja teisest küljest on avariid ohtlikud inimeste tervisele ja elule, rääkimata kahjust liiklusvahenditele,” märkis ta.