Et 2019. aasta on laulupeoaasta, on ka tänavune “Teeme ära!” talgupäev sellest kantud. “Soovides väärtustada ühist kultuuripärandit, võiksime suviseks juubelilaulu- ja -tantsupeoks valmistudes käised üles käärida ning oma kodukandi kultuuriväärtuslikud paigad koos korda teha,” lausus “Teeme ära!” talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür.