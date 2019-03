Avaldusele alla kirjutanud Erich Petrovits, Ilme Post, Riina Rohtung, Inna Grünfeldt ja Reet Tomband märgivad, et kui tegemist on poliitilise otsusega, siis tuleb möönda, et juhtivate töökohtade parteistamine oli omane Nõukogude Liidule, mitte Eesti vabariigile.