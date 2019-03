Tänavune parim piimatoode on Saaremaa Piimatööstuse Öko täispiim, parim pagaritoode Leiburi Oat­Fit Kaeraröst ning parima kastme tiitli pälvis Valio Alma Eesti DIP! soolakurgi ja küüslauguga. Saarioinen Eesti Mamma kõrvitsa-kohupiimapannkoogid tunnistati võitjaks nii valmistoitude kui ka magustoitude kategoorias.

Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul on see erakordne juhtum, et üks toode pälvib hõbemärgi kahes toidukategoorias.