Endli sõnutsi oleks paslik alustada hoopis puhtuse hoidmisest linnasüdames. “Iga päev on uued üllatused. Pingiümbrused on sihvkakoori täis, ja hea on, kui siit leiab ainult sihvkakoored,” lausus ta. Päevas koguneb mehel vähemalt kaks suurt prügikotitäit rämpsu, mida hoolimatud inimesed sinnasamasse, kuhu istuvad, maha viskavad. Jutt ei käi kojamehe kinnitusel prügikastide sisust, sest see kraam moodustab muust prahist pisikese osa.