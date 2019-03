Päike on üheksaaastane Arma ratsakooli mära. Hobune oma parimas eas. Kui kestussõitudel peetakse väga heaks tõuks araablast, siis Päike on ristand mitmest tõust: temas on eesti hobust, tori hobust, ahhal-tekiini ja ka traavlit. Ta on võrdlemisi rahulik ning talle meeldib liikuda. Võistlusolukorras on Päike enamasti koostöövalmis, vaat et ideaalne hobune. Ja oma nimele vastav: õrna olekuga, leebe, kuid võib olla ka ootamatu käitumisega. Tal on omad tujud – ikkagi mära.