Vaktsiinivastasus kogub Eestis tuure. Kuigi hiljuti avaldati Taanis tehtud uuringu tulemused, mis näitasid, et vaktsiinidel ja autismil puudub seos, usub hulk inimesi endiselt, et just vaktsineerimine on autismispektri häirete taga. Mida te neile inimestele ütleksite?

Tänapäevases maailmas on inimeste usk teadusesse ja institutsioonidesse kõikuma löönud – paljudel on negatiivsed kogemused. Aga mis puutub konkreetsesse teemasse, võiksid inimesed muretsemise lõpetada: autism on loomulik ja alati inimliigis eksisteerinud neuroloogiline variatsioon ning vaktsiinid seda ei põhjusta, nagu on näidanud ka uuringud. Autism ei ole haigus ega kahjustus, seega ei tasuks sellest nii ka mõelda.