Üheks vaktsiinide kõrvaltoimeks on nende vastaste väitel autism, mille levikut peetakse otseselt vaktsineerimise tagajärjeks. Autistid seevastu ise ennast haigeks ei pea ning vaatavad kurvastusega kõrvalt, kuidas kõik neist räägivad, aga otseselt asjassepuutuvate arvamust küsitakse harva. Teaduspõhiselt on vaktsiinide ja autismi seost uuritud palju ning ikka ja jälle leitud, et seos puudub. Vaktsiinivastased väidavad, et tegemist on ravimifirmade vandenõuga ning meie arstide teadmatusega. Kus on tõde? Lugeja otsustagu ise.