Nõmmeveskil on keegi osav inimene suunanud allikavee voolama läbi vooliku. Voolik ise on aga nii pikk, et kulgeb üle Valgejõe ja teist otsa ei paista tal olevatki. Esimese hooga jääb mulje, et vesi tuleb eikusagilt.

FOTO: Meelis Meilbaum