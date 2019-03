Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuses on neljapäeval, 28. märtsil kell 18 külas Aveliina Helm, Tartu ülikooli botaanika vanemteadur ja looduskaitsepraktik, kes soovib kuulajates süvendada arusaama, et meist igaühel on tähtis roll elurikkuse hoidmisel ning looduskeskkonna säilimisel.