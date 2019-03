Kuna avalik ruum ja kunst peavad kuuluma kokku ning kunstiteose tellimise seadus näeb ette ehituskuludest ühe protsendi eest kunsti tellimise avaliku otstarbega hoonesse, kutsuvad Rakvere Galerii eestvedajad Raivo Riim ja Riho Hütt kunstnikke mõtisklema, kuidas on Rakvere linnas ja Lääne-Viru maakonnas lood selle seadusega.

Riho Hütil on idee: meie kunstnikud loovad pidevalt uut ja põnevat kunsti, mis tihti galerii seinte vahelt kaugemale ei jõua, aga äkki saaks kunsti ja avaliku ruumi kokkupuuteile hoogu anda.

Kui see lennukas idee tundub aga liiga maast lahti kiskuvat, soovitavad galeriimehed vaadata avatud pilguga enda ümber, et kritiseerida ja nõudlikult küsida, miks loomeinimesed lahkuvad Rakverest, miks julgeid ideid – Rakvere kuulsad “jõulukuused”, Festhearti filmifestival, meeste tantsupidu – tambitakse jalge alla ja miks on muutunud väge täis linn ennast täis eneseimetlejaks.