“Spordiklubi tegemine sõltub üüripinnast ja siin oli hea pakkumine,” nimetas klubi 24-7fitness looja ja juhataja Andrus Murumets ühe põhjuse. Kuid midagi oli veel. Rammumees tunnistas, et esimene väljaspool pealinna loodud klubi sündis kreisilinna seepärast, et talle on Rakvere alati imponeerinud.