Rakvere linnavalitsus on tellinud Looduse tänaval kahekümne nelja ja Kastani puiesteel kolme puu likvideerimise. Raietööde tähtaeg on 10. aprill.

Rakvere linnaaedniku Anu Otsma sõnul on puude seisukord halb ja need langetatakse inimeste ohutuse tagamiseks korralise hooldustöö raames. Likvideeritavad puud on tähistatud looduses punase ristiga ja puud võtavad maha kogenud arboristid.