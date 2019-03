Rakveres mälestati küüditamisohvreid

Memento Rakvere ühingu juhatuse esimees Liina Kuusk ütles, et 70 aastat ja 22 000 küüditatut on arvud, mis panevad igaühe mõtlema. "Miks me lasime sellel juhtuda ja miks me ei hakanud vastu?" küsis Kuusk. Ja vastas ise: "Sellepärast, et toimunu oli nii julm ja uskumatu, et keegi isegi ei osanud reageerida."