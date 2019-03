Vinni valla külaseltsid arutasid vallapäevade korraldust

30. maist 2. juunini toimuvad Vinni valla päevad, mis on esimesed vallapäevad pärast haldusreformi. Haldusreformi ajal räägiti palju vajadusest korraldada rohkem ülevallalisi üritusi ja hiliskevadel saavad need ka teoks.

2. juunil on Vinni vallas esimest korda avatud kohvikute ja avatud aedade päev. Et avatav kohvik ka külastajaid leiaks ja paik saaks inimestele paremini tuttavaks, kutsus valla kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen kohaletulnuid tegema koostööd oma ümbruskonnas asuva vaatamisväärsuse või mõne muu huvipakkuva objekti omanikuga, samuti vallas tegutsevaid ettevõtteid oma uksi külastajatele avama, nagu seda on tehtud avatud talude päeval.