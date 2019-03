Võrkpalliklubi hakkab kolmapäeval Kastani Arenal tartlasi kangutama

Pärast laupäeval ülikoolilinnast saadud 1:3 kaotust ei ole Rakvere Võrkpalliklubi alla andnud. Taavi Nõmmistu trauma järel tõstis peatreener Andres Toode kohti ümber. "Karl Maidle vist põles natukene läbi. Panime Markus Uuskari mängima uuele positsioonile. Nii tugevate vastaste ees esmakordset asetust ikkagi mängida ei saa," nentis Toode ja lisas, et kolmapäeval läheb Rakvere oma kodusaalis võitu võtma. "Ilma lahinguta me alla ei anna. Seda enam, et mängida ja võita võib. Meie võit ei olnud juhus. Püüame poolfinaali viie mängu peale ajada," toonitas rakverlaste eestvedaja.