Roland Poom ja Ken Järveoja valmistusid Korsika ralliks

“Saime teha enne Korsika rallit korraliku asfalditesti Walesis ja usun, et saime hea enesetunde kätte. Katsetasime ka päeva peale erinevate pidurite ja vedrustuse seadeid, et oskaks ralli ajal vajaduse korral muudatusi teha. Ralli tuleb kindlasti keeruline, aga usun, et ettevalmistus esimeseks asfaldiralliks on olnud hea,” sõnas Poom peale katsetusi ning enne elu esimest asfaldirallit.